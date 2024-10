Lekler pobijedio u Ostinu

Podgorica, (MINA) – Vozač Ferarija Šarl Lekler pobjednik je Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država, 19. trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1, koja je vožena u Ostinu.

Lekler, koji je startovao sa četvrte pozicije, do osme pobjede u karijeri došao je u vremenu sat,

35 minuta, devet sekundi i 63,9 stotinki.

Uspjeh Ferarija upotpunio je njegov klupski drug Karlos Sainc, dok je pobjedničko postolje kompletirao vozač Red Bula Maks Ferstapen.

Vozač Meklarena Lando Noris, koji je startovao sa pol pozicije, završio je na četvrtom mjestu.

On je zbog nepropisnog preticanja Ferstapena u samom finišu dobio kaznu od pet sekundi.

Njegov timski kolega Oskar Pjastri zauzeo je peto mjesto, dok je šesti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, koji je startovao iz boksa.

Među deset najboljih su još vozač Red Bula Serhio Peres, Niko Hulkenberg iz Hasa, Lijam Loson iz ekipe RB i Franko Kolapinto iz Vilijamsa.

Naredna trka u šampionatu biće vožena 27. oktobra u Meksiku.

