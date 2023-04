LE rezultati – Sevilja eliminisala Mančester junajted

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sevilje eliminisali su Mančester junajted i plasirali se u polufinale Lige Evrope.

Sevilja je, nakon 2:2 na Old trafordu, u revanšu na Pishuanu slavila 3:0.

U polufinalu sastaće se sa Juventusom, koji je u Lisabonu igrao sa Sportingom 1:1.

Nastavak takmičenja izborio je zahvaljujući pobjedi u Torinu od 1:0.

U drugom polufinalu sastaće se Bajer i Roma.

Bajer je u revanšu, kao gost, bio ubjedljiv protiv belgijskog Rojal Uniona 4:1, nakon što je u prvom meču bilo 1:1.

Roma je u revanšu pred svojim navijačima, nakon produžetaka, slavila protiv Fejnorda 4:1.

Utakmica je u regularnom toku završena 2:1 za domaćina, pa su nakon minimalnog trijumfa holandskog tima u Roterdamu, polufinalistu odlučivali produžeci.

