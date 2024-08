Lazović nova selektorka

Podgorica, (MINA) – Trener mađarskog prvoligaša Alba Fehervar, Suzana Lazović, nova je selektorka ženske rukometne reprezentacije Crne Gore, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Članica zlatne generacije “lavica” sedmo je ime na listi stručnjaka koji su pokrivali funkciju selektora nakon obnove nezavisnosti.

To će biti njen povratak u crnogorski rukomet, nakon što je bila prva saradnica Bojane Popović na klupi reprezentacije do 18 godina na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj 2018. godine i prvi trener na Evropskom prvenstvu za igračice do 19 godina u Mađarskoj godinu kasnije.

Proslavljena pivotkinja sa Crnom Gorom osvojila je srebrnu olimpijsku medalju i evropsko zlato 2012. godine.

Na klupu “lavica” dolazi nakon odličnih rezultata koje je ostvarila za juniorskom reprezentacijom Kine.

Sa tom selekcijom izborila je plasman u glavnu rundu na Svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina koje je u junu održano u Sjevernoj Makedoniji.

Lazović je, osim dvije medalje u seniorskom uzrastu sa crnogorskom reprezentacijom, bila i članica generacija koja se okitila bronzanom medaljom na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2010. godine.

Sa ekipom Budućnosti je osvojila dva trofeja EHF Lige šampiona i to 2012. i 2015. godine.

“Čast mi je što sam odlukom Upravnog odbora Saveza imenovana za novu selektorku. Prilika da predvodim te djevojke čini me ponosnom. Kao igračica sam sa reprezentacijom stigla do najvećih visina, sada sam dobila veliko povjerenje Saveza da predvodim novu generaciju lavica i to na način kako su i učili i predvodili nas u prethodnom periodu”, rekla je Lazović.

Ona je istakla da joj se ostvario još jedan san i da vjeruje da će učiniti ponosnim sve ljude koji prate i podržavaju reprezentaciju.

“Mogu da obećam da ćemo predano i svim srcem raditi kako bi svi bili ponosni na naše rezultate, što je bio slučaj i do sada. Očekujem podršku svih, a naročito navijača koji su uvijek bili naša najveća snaga”, rekla je Lazović.

Prvo okupljanje sa novom selektorkom, “lavice” će imati u septembru u okviru EHF sedmice, što će biti prilika da se Lazović detaljnije upozna sa ekipom i igračicama koje će konkurisati za mjesto u timu na Evropskom prvenstvu, čiji domaćini će od 28. novembra biti Mađarska, Austrija i Švajcarska.

“Obaviću razgovore sa svim igračicama koje su do sada bile na spisku reprezentacije, ali i onima koje su bile na širem spisku. Možda sada neće biti dovoljno prostora da na djelu vidimo sve djevojke, ali u narednom peridou svaka igračica će dobiti šansu”, rekla je Lazović.

Ona je najavila da će prvi cilj djeca dobiju šansu i da sve ono što rade bude na duže staze, kako bi rukomet vratili na utabane staze uspjeha.

“Biće potrebno vrijeme, ali vjerujem da to možemo”, zaključila je Lazović.

