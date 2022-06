Laslo Tot novi predsjednik EJU

Podgorica, (MINA) – Mađar Laslo Tot novi je predsjednik Evropske džudo federacije, odlučeno je na vanrednom Kongresu te asocijacije.

Funkcija generalnog sekretara povjedena je Martinu Poigeru iz Austrije, dok će glavni blagajnik biti Envic Galea sa Malte.

Kongres je birao i novi Izvršni odbor, a članovi tog tijela su Kristina Pekola (Švedska), Urška Zolnir (Slovenija), Sergej Asšvanden (Švajcarac), Envic Galea (Malta), Sezer Husuz (Turska), Agron Kuka (Kosovo), Moš Ponte (Izrael), Roni Sez (Velika Britanija) i Jacek Zavadka (Poljska).

Crnogorsku delegaciju na Kongresu predvodio je predsjednik saveza Jovica Rečević.

Kongresu su prisustvovali delegati iz 49 država članica EJU.

Kao počasni gost na Kongresu prisustvovao je predsjednik Svjetske džudo federacije (IJF) Marius Vizer.

