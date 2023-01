Lalošević i Simonović ugostili Đorđa Skarsa

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih pružiće svu neophodnu institucionalnu pomoć u registraciji prvih mačevalačkih klubova u Crnoj Gori, kao i Mačevalačkog saveza kada se za to steknu uslovi, najavio je ministar Vasilije Lalošević.

Lalošević i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), Dušan Simonović, priredili su danas prijem za predsjednika Evropske mačevalačke konfederacije, Đorđa Skarsa.

Ministar Lalošević kazao je da je upoznat sa naporima predsjednika Kendo saveza Dejana Đuraškovićaza osnivanje prvih mačevalačkih klubova u Crnoj Gori.

Skarso se zahvalio Laloševiću i Simonoviću na spremnosti da pruže maksimalnu podršku razvoju mačevalačkog sporta i najavio da će i Evropska mačevalačka konfederacija uložiti i svoje napore kroz institucionalnu i finansijsku podršku budućem Mačevalačkom savezu Crne Gore.

On je kazao da je uvjeren da će Crna Gora biti 46. članica Evropske mačevalačke konfederacije.

Simonović je istakao spremnost COK-a da pruži neophodnu podršku budućem savezu, podsjećajući da je mačevanje olimpijski sport.

Sastanku su prisustvovali i vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za sport Zoran Jojić i načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju u Ministarstvu sporta i mladih Miloš Lalević.

