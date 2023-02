Kup Crne Gore – Budućnost Voli i Podgorica za trofej

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Podgorice igraće u finalu završnog turnira Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Bemaks areni, u polufinalnom meču, savladala Mornar Barsko zlato 100:80.

U duelu prošlogodišnjih finalista, Budućnost je utakmicu prelomila u trećoj četvrtini i uoči posljednjih deset minuta stekla prednost od 11 poena.

Razlika je u 38. iznosila 23 poena (93:70).

Podgorički tim do pobjede i borbe za novi trofej vodili su Erik Grin sa 19 i Dželil Obrajan sa 18, dok su po 16 poena ubacili Alfa Kaba i Petar Popović.

U barskoj ekipi najbolji je bio Antonio Vranković sa 22 koša.

Podgorica je do najvećeg uspjeha u klupskoj istoriji savladala Milenijum Kodio 80:76.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Selim Fofana sa 22, Luka Bogavac je ubacio sa 16, dok je Ludovik Bejhorst meč završio sa 14 poena.

U ekipi Milenijuma najbolji je bio Petar Ivanović sa 26, Luka Žugić je ubacio 16, Marko Raičević 13, a poen manje Miloš Jovanović.

Finalni meč na programu je sjutra u 20 sati.

U konkurenciji košarkašica za trofej će igrati Budućnost Bemaks i Herceg Novi 1987.

Budućnost, koja brani trofej, savladala je danas u Bemaks areni, u polufinalnom meču završnog turnira, ekipu Podgorice 89:50.

Herceg Novi je nastup u finalu izborio pobjedom protiv ekipe Nikšića 93:61.

Finalni meč počeće u 17 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS