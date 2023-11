Kup CG rezultati – Dečić, Jezero i Rudar u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića, Jezera i Rudara plasirali su sen u polufinale Kupa CRne Gore.

Dečić je u podgoričkom naselju Stari aerodrom, u četrvrtfinalnom meču, savladao Petrovac 2:1.

Vođstvo lideru Meridianbet Prve crnogorske lige donio je Draško Božović u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Poravnao je Aldin Adžović u 61, a pitanje pobjednika riješio je Pjeter Ljuljđuraj u drugom minutu sudijske nadoknade.

Jezero je nastup u polufinalu izborilo ubjedljivom pobjedom u Beranama protiv Koma 6:1.

Do ubjedljivog trijumfa i polzufionala došao je golovima Edisa Redžepagića u 4, Balše Toškovića u 12, Petra Pavlićevića u 46. i 82, Marka Šimuna u 52, Anila Julevića u 71. minutu.

Jedini pogodak za Kom, izjednačujući na utakmici, postigao je Vladimir Perišić u desetom minutu utakmice.

Rudar je u Kotoru savladao Bokelj tek nakon boljeg izvođenbja jedanaesteraca 5:4.

Utakmica je u regularnom toku završena 1:1.

Gosti su poveli golom Vaska Kalezića u 22. minutu iz jednaesterca.

Poravnao je Igor Poček u 65. minutu.

Junak trijumfa pljevaljskog sastava bio je golman Balša Radanović, koji je u trećoj seriji odbranio šut Vladanu Kordiću.

Precizni za Rudar bili su Vasko Kalezić, Miloš Bakrač, Aleksandar Milić, Stefan Radojičić i Miloš Zečević.

Pogotke za Bokelj upiusali su Poček, Lazar Pajović, Fatih Muković i Dejan Pepić.

Posljednjeg polufinalistu odlučiće duel Mornara i Budućnosti, u 17 sati i 30 minuta u Baru.

