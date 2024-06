Kujundžić u četvrtfinalu EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Vasilije Kujundžić plasirao se u četvrtfinale juniorskog prvenstva Evrope u Sarajevu.

On je danas u osmini finala kategorije preko 80 kilograma pobijdio Gabrijela Makića iz Srbije.

Njegov naredni rival biće Kristijan Cucu iz Rumunije, a meč će biti na programu 27 juna.

Sjutra će na ring i drugi crnogorski reprezentativac Matija Roganović i on će se boriti u osmini finala kategorije do 66 kilograma protiv Leventa Turosa iz Mađarske.

Boksere prati glavni trener reprezentacije Sergej Kudravcev i treneri Boško Drašković i Stevan Sjekloća.

Šampionat Evrope u Sarajevu okupio je 370 najboljih juniora iz 28 država.

