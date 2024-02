Kujate novo pojačanje Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Francuskinja Aisatu Kujate narede sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Kujate ima 28 godina i igra na poziciji desnog beka.

U Budućnost Bemax stiže iz francuskog Bresta, čiji dres nosi od 2021. godine.

Prethodno je nastupala za Nicu i Bezanson.

Povremena je francuska reprezentativka od 2018. godine, a 2020. sa nacionalnim timom osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Kujate je zbog povrede propustila Olimpijske igre 2021. godine, ali se u posljednje dvije godine vratila na najveću scenu i očekuje se da će naredne sezone igrati značajnu ulogu u timu Bojane Popović.

Ona je šesto pojačanje za narednu sezonu, nakon što su ugovor potpisale Šveđanka Dženi Karlson i Ruskinja Valerija Kirdjaševa, a u Budućnost se vratila crnogorske reprezentativke Đurđina Jauković, Jelena Despotović i Nina Bulatović.

Ugovore su produžile crnogorske reprezentativke Armel Atingre, Ivona Pavićević, Ivana Godeč, Andrijana Popović, Tanja Ivanović, Anastasija Marsenić i Nađa Kadović, te bek Mari Plamenova Tomova, a timu će biti priključeno i nekoliko igračica iz Rudara.

“Dvostruki šampion Evrope na taj način potvrđuje da želi da bude temelj nacionalnog tima, osvajača bronzane medalje sa posljednjeg EHF Euro 2022 i sedmog mjesta na posljednjem Svjetskom prvenstvu”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

