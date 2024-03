Krunić zadovoljan žrijebom

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Milorad Krunić, kazao je da je zadovoljan žrijebom i da vjeruje u šanse protiv Bosne i Hercegovine i Letonije u C grupi C kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

On je naglasio da je Crne Gora dobila rivale sa kojima može ravnopravno da igra.

“Bosnu i Hercegovinu poznajemo puno bolje, igrali smo sa njom protekle dvije godine prijateljske utakmice i uvijek smo ih igrali u potpunom egalu. Letoniju malo slabije poznajemo, ali sigurno ćemo ih upoznati, imamo dosta video materijala kroz ovogodišnju Evropsku ligu. U svakom slučaju, ja sam jako zadovoljan grupom”, rekao je Krunić.

On smatra da Crna Gora ima velike šanse da se prvi put u istoriji plasira na Evropsko prvenstvo.

“Sigurno ćemo se spremiti prema tome i da ću od svih, bilo stručnog štaba bilo igračica, tražiti da pokušamo da svi idemo prema tome, da razmišljamo tako, da je ovo jednostavno šansa ove generacije da se ode na Evropsko prvenstvo”, rekao je Krunić.

Prema njegovim riječima, najvažnije je da sve djevojke budu zdrave i da se pametno, korak po korak, približavaju Evropskom prvenstvu.

Seniorke kvalifikacije počinju iz Letonije (17. ili 18. avgusta 2024. godine), dok će drugu utakmicu igrati kod kuće protiv selekcije Bosne i Hercegovine (24. ili 25. avgusta).

Naredne godine, izabranice Milorada Krunića gostovaće selekciji Bosne i Hercegovine 6. avgusta, dok će u poslednjem kolu biti domaćini reprezentaciji Letonije (9. ili 10. avgusta).

