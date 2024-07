Krunić objavio spisak za pripreme i start kvalifikacija za EP

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Milorad Krunić, odredio je danas spisak odbojkašica, koje će se pripremati za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Krunić je pozvao 15 odbojkašica.

Na spisku su:

tehničari – Marija Šušić (Buta Baku, Azerbejdžan),

Viktoria Đukić (Budućnost Volley) i Tijana Tvrdišić (Herceg Novi);

primači servisa i korektori – Danijela Džaković (Maćerata, Italija), Nikoleta Perović (Kolumbus Fjuri, SAD), Nevena Vukčević (Lugoš, Rumunija),

Simona Petranović (Ub, Srbija), Dijana Vuković (Herceg Novi) i Lara Jovović (Herceg Novi);

srednji blokeri – Mina Dragović (Jedinstvo Stara Pazova, Srbija), Katarina Budrak (Romans, Francuska), Saška Đurović (Crvena zvezda, Srbija) i

Lana Rakočević (Budućnost Volley) i

libera – Melisa Cenović (Herceg Novi) i

Gordana Madžgalj (Jedinstvo).

Crnogorske odbojkašice u kvalifikacijama gostovaće Letoniji 17. avgusta, dok će osam dana kasnije, u Bijelom Polju, dočekati Bosnu i Hercegovinu (25. avgust).

U avgustu naredne, 2025. godine, odbojkašice Milorada Krunića igraće utakmice sa istim rivalima, kod kuće sa Litvanijom i u gostima sa Bosnom i Hercegovinom.

Selektoru Kruniću u radu pomagaće pomoćni treneri Mladen Miladinović i Luka Bogojević, kondicioni trener Vladimir Ognjanović, statističar Milan Simojlović i fizioterapeut Nikola Vojinović.

Imajući u vidu da Balkansko prvenstvo za juniorke (U20) traje do 24. jula, postoji mogućnost da selektor Krunić priključi na pripreme i pojedine igračice iz te selekcije.

