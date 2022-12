Krivokapić i Vujović najbolji kadeti, trofeji i za Ilinčića i Franetu

Podgorica, (MINA) – Jakša Krivokapić i Anastasija Vujović najbolji su kadeti stonoteniskog Top 16 turnira u Podgorici.

U konkurenciji najmlađih kadeta prvo mjesto osvojili su Lara Franeta i Filip Ilinčić, koji talenat, osim za stonoteniskim stolom, pokazuje i u kimonu na tatamiju.

Talentovani karatista podgoričkog Omladinca prvak je Crne Gore i zlatni sa ovogodišnjeg Balkanskog prvenstva u Beogradu do 12 godina.

Krivokapić, član Stonoteniskog kluba Novi, trijumfovao je ispred klupskog druga Milana Vučetića i Andrije Rašovića iz Spina.

Članica Budima, Anastasija Vujović, slavila je ispred Kristine Šebek iz Budućnosti i Mie Živanović iz Valdanosa.

Ilinčić, koji stoni tenis trenira u Spinu, do trofeja došao je ispred klupskih drugova Đorđa Mitrića i Konstantina Vojvodića.

Franeta, takmičarka Valdanosa, trofej je osvojila ispred Kaline Božović iz Budima i Hane Hot iz Jedinstva.

