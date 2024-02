Kraft najbolji u Obersdorfu

Podgorica, (MINA) – Austrijanac Štefan Kraft pobijedio je na takmičenju u skijaškim letovima koje je za Svjetski kup danas održano u Obersdorfu.

On je bio drugi nakon prve serije, a do pobjede je došao skokovima od 224 i 217 metara, za koje je dobio 443,5 bodova.

To je njegova deseta pobjeda ove sezone, ukupno 40. u Svjetskom kupu.

Na drugom mjestu, kao i juče, završio je Slovenac Peter Prevc, skokovima od 223,5 i 224 metra i zbir od 430,2 boda.

Vodeći nakon prve serije, Japanac Rjoju Kobajaši, završio je kao trećeplasirani skokovima dužine 224 i 215 metara, za koje je dobio 422,1 bod.

Pobjednik subotnjeg takmičenja, Slovenac Timu Zajc, bio je četvrti (222 i 213), dok je peti bio Austrijanac Manuel Fetner (218 i 229,5).

Kraft je, nakon održana 23 takmičenja od ukuno 32 koliko ih je u kalendaru Svjetskog kupa, vodeći sa 1. 546 bodova.

Kobajaši je drugi sa 1.277, a treći Andreas Velinger sa 1.178 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS