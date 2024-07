Kovinić zadovoljna zbog prilike da nastupi u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić kazala je da je zadovoljna što je, nakon velikog odsustva, imala priliku da nastupi u Parizu, navodeći da nije lako vratiti se i biti na visokom nivou.

Ona je na startu olimpijskog turnira u Parizu poražena od Marije Sakari 2:0.

“Sakari je težak protivnik, nezgodan igrač. Pogotovo što je moj servis, koji je trebalo da bude 180-183, bio 162 kilometra na čas. Ne zato što sam imala bol, nego tijelo još nije naviklo da može više. Treba mi još vremena da se vratim na 100 odsto”, rekla je Kovinić.

Ona je istakla da joj je žao što Olimpijske igre nijesu bile nešto kasnije.

“Ponosna sam na sebe, jer znam kroz šta sam prošla posljednjih deset mjeseci da bih bila ovdje”, rekla je Kovinić.

Govoreći o planovima, Kovinić je najavila da će krajem septembra igrati turnire niže kategorije, kako bi ušla u ritam, osjetila poene i svoju igru.

“Nadam se da ću, kada krenu turniri u Južnoj Americi, u oktobru i novembru, učestvovati na turnirima WTA 125 kateogrije. Ako sve bude kako treba koristiću svoj specijalni renking za Australijan open. Vidjeću poslije kako budem napredovala, kako mi renking bude napredovao”, rekla je Kovinić.

Ona očekuje težak put i početak od najmanjih turnira.

“Biće dug put, samo da tijelo bude zdravo, da me sluša. Željna sam, imam novu energiju u timu, ljude koji žele da se dokažu”, zaključila je Kovinić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS