Kovinić u polufinalu turnira u Oklendu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tenisera Danka Kovinić plasirala se u polufinale WTA turnira u Oklendu.

Ona je danas u četvrtfinalnom meču savladala Slovakinju Viktoriju Kuzmovu 2:0, po setovima 6:3 i 6:2.

Do pobjede protiv 105. teniserke svijeta došla je nakon 70 minuta igre.

Kovinić, koja je postavljena za sedmog nosioca, u prva dva kola eliminisala je Japanku Nao Hibino i Amerikanku Loren Dejvis.

Protivnica u polufinalu turnira na Novom Zelandu biće joj prvi nosilac, Amerikanka Koko Gof.

Američka teniserka, sedmoplasirana na WTA listi, nastup u polufinalu izborila je pobjedom protiv Kineskinje Lin Žu 2:0 (6:3 i 6:2).

Turnir u Oklendu, koji se igra za nagradni fond od 260 hiljada USD, u sklopu je priprema za prvi grend slem u sezoni, Australijan open, koji počinje 16. januara u Melburnu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS