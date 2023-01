Kovinić među osam u Oklendu, za polufinale protiv Kuzmove

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tenisera Danka Kovinić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Oklendu.

Ona je danas u drugom kolu savladala Amerikanku Loren Dejvis 2:1, po setovima 4:6, 6:3 i 6:2.

Do pobjede protiv 87. teniserke svijeta došla je nakon dva sata i 16 minuta igre.

Kovinić je na startu turnira eliminisala Japanku Nao Hibino 2:0 (6:1 i 6:4).

Naredna protivnica biće joj Slovakinja Viktorija Kuzmova, 105. teniserka svijeta.

Kuzmova je do četvrtfinala došla nakon što joj je Britanka Ema Radukanu zbog povrede predala meč nakon drugog seta.

Radukanu je prvi set dobila 6:0, dok je u drugom slavila Kuzmova 7:5.

Kovinić je u Oklendu postavljena za sedmog nosioca.

Turnir u Oklendu, koji se igra za nagradni fond od 260 hiljada USD, u sklopu je priprema za prvi grend slem u sezoni, Australijan open, koji počinje 16. januara u Melburnu.

