Kovinić na startu protiv Sakari

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić na startu olimpijskog turnira u Parizu igraće protiv Marije Sakari, odlučeno je danas žrijebom.

Sakari je osma teniserka na WTA listi.

Kovinić će se, u tom duelu, nakon skoro godinu vratiti na teren.

Ona zbog problema sa povredama nije igrala od prošlogodišnjeg US opena.

Za nastup u Parizu dobila je specijalnu pozivnicu Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Kovinić će, ukoliko iznenadi Grkinju, u drugom kolu igrati sa pobjednicom meča između Ekaterine Aleksandre i Jue Juan.

