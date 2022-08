Kovinić bez glavnog žrijeba u Sinsinatiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u glavni žrijeb turnira u Sinsinatiju.

Ona je danas poražena od Španjolke Nurije Parizas Dijas 2:0, po setovima 6:0 i 6:2.

Dijas je, nakon dobijenog seta bez izgubljenog gema, u drugom povela 4:0 i praktično već tada riješila pitanje pobjednika.

Kovinić je nakon Rolan Garosa, na kome je igrala treće kolo, imala problema sa povredama.

Od pariskog Grend slema odigrala je samo tri meča i sva tri izgubila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS