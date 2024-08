Košarkašice Srbije zaustavljene u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Srbije u četvrtfinalu završila je nastup na olimpijskom turniru u Parizu.

Srbija je danas u četvrtfinalnom meču poražena od Australije 85:67.

Australiju je do pobjede vodila Alana Smit sa 22, dok su Džejd Melburn i Kejla Džordž ubacile po 18 poena.

U poraženom timu dvocifren učinak su imale Jovana Nogić sa 17, Anđela Dugalić sa 14 i Ivana Raca sa 10 poena.

Australija će u polufinalu igrati sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja u 21 sat i 30 minutu igrati protiv Nigerije.

