Košarkašice Budućnost Bemaxa sjutra dočekuju Studio Zagreb

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa ugostiće sjutra Studio Zagreb, u 13. kolu WABA lige.

Crnogorske šampionke su bez poraza u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Hrvatski predstavnik je na začelju tabele, a u prošlom kolu savladao je Partizan i upisao prvi trijumf ove sezone u WABA ligi.

Trener Petar Stojanović kazao je da predstojeći duel dolazi nakon napornog putovanja.

“Nije bilo vremena za odmor i pripremu, ali i Zagreb je u identičnoj situaciji, tako da nema izgovora. Očekuje nas meč u kojem vjerujem da ćemo biti mnogo bolji nego u prethodnom protiv Trešnjevke, kada smo se dugo mučili. Ovog puta nadam se da ćemo u mnogo većim intervalima djelovati onako kako želimo. Svjesni smo da smo favoriti i nadam se da ćemo tu ulogu i opravdati”, rekao je Stojanović.

On je naglasio da je cilj da od starta nametnu svoj stil i da na mnogo lakši način dođu do pobjede.

Plejmejker Marija Baošić kazala je su u podgoričkom timu svjesne da protiv Trešnjevke nije bilo njihovo pravo izdanje.

“Pauza je očigledno uticala, ali nadam se da ćemo brzo napraviti reakciju i da ćemo prikazati mnogo bolje izdanje protiv Zagreba. Činjenica je da je Zagreb u odnosu na naš prvi meč dosta izmijenio tim, angažovali su nekoliko pojačanja, ali bez obzira na sve razmišljamo samo o pobjedi i vjerujem da će se pobjednički niz nastaviti”, rekla je Baošić.

Duel u Bemaks areni počeće u 16 sati.

