Košarkašice Budućnost Bemaksa ubjedljive i protiv Montane

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Montanu istoimenu bugarsku ekipu 75:60, u utakmici 14. kola WABA lige.

Budućnost je upisala 12. trijumf i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Podgorički tim opravdao je ulogu favorita, a pitanje pobjednika riješio je sredinom posljendje četvrtine serijom od 18:0 za vođstvo od 73:57 u 39. minutu.

Najefikasnija u pobjendičkom timu bila je Zorana Radonjić sa 24, Tes Amundsen je ubacila 18, dok je Katrin Brgis dodala 11 poena.

Dvocifrena je bila i Jovana Savković sa deset poena.

U ekipi Montane po 17 koševa ubacili su Gabrijela Nikolova i Denijel Valen.

Budućnost će u narednom kolu, 19. januara, ugostiti Orlove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS