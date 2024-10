Košarkašice Budućnost Bemaksa sjutra gostuju Partizanu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Beogradu sa Partizanom na startu nove sezone WABA lige.

Crnogorski šampion u novu sezonu ulazi sa nekoliko promjena – kormilo tima preuzeo je mladi stručnjak Petar Stojanović, dok su određene rokade napravljene i u igračkom kadru.

Ekipu su napustile internacionalka Bosne i Hercegovine Dragana Domuzin i crnogorska reprezentativka Lana Vukčević, dok će zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta sezonu propustiti Ksenija Šćepanović.

Prvom timu priključena je Janja Dragišić, a ekipu su pojačale Amerikanke Teri Brigs i Tiju Singlton.

Trener Petar Stojanović kazao je zadovoljan kako su protekle pripreme.

“Djevojke su vrijedno radile, bile su posvećene i siguran sam da spremni dočekujemo početak lige”, rekao je Stojanović.

Govoreći o rivalu na startu regionalnog šampionata, kazao je da očekuje neugodno gostovanje na startu.

“Partizan je prošle sezone bio na korak od fajnal fora, a sada ima još veće ambicije. Ipak, znamo šta nas očekuje tamo”, rekao je Stojanović.

On je istakao da imaju kristalno jasnu sliku o rivalu.

“Znamo da ćemo morati da imamo 40 minuta maksimalan pristup. Moramo da budemo fokusirani i da igramo svoju igru, koju smo nametnuli tokom priprema. Svi se radujemo početku sezone, liga će biti dosta jaka, vratio se Beroe, tu su i najbolji hrvatski klubovi, tako da se očekuje zaista zanimljiva i neizvjesna liga “, zaključio je Stojanović.

Utakmica u dvorani “Ranko Žeravica” počeće u 15 sati i 30 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS