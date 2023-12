Košarkašice Budućnost Bemaksa nastavile dominaciju

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Banovićima istoimeni bosansko-hercegovački tim 104:47, u posljednjem, desetom kolu grupne faze WABA lige.

Budućnost je sa maksimalnim učinkom završila prvu fazu takmičenja i u glavnu rundu prenijeće maksimalnih 12 bodova.

Vicešampion Bosne i Hercegovine bez trijumfa je u WABA ligi ove sezone.

Budućnost su do osme pobjede ove sezone vodile Zorana Radonjić sa 19 i Dragana Domuzin sa 16, dok je Maja Bigović meč završila sa 13 poena.

U ekipi Banovića po 18 poena ubacile su Ajla Ikonović i Anđela Šipka.

