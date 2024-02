Košarkašice Budućnost Bemaksa 15. put najbolje

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa 13. put uzastopno pobjednice su Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Tivtu, u finalnom meču, savladala Podgoricu 83:59.

To je podgoričkom timu 15. trofej Kupa, a osim posljednjih 13, najbolji je bio i 2007. i 2008. godine.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Zorana Radonjić sa 18, Maja Bigović ubacila je 16, a Dragana Domuzin 13 poena.

U timu Podgorice najbolja je bila Atina Radević sa 17, dok je Janja Dragišić meč završila sa 15 poena

