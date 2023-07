Košarkaši Sutomora pobjednici međunarodnog turnira

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Sutomora pobjednici su tradicionalnog međunaronog turnira, koji je u to barsko naselje 16. put okupio kadetske ekipe iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije.

Domaćin turnira u finalnom meču pobijedio je ekipu Sevojna 91:90.

Prethodno je slavio i protiv ekipe Crnog Drima iz Struge 88:84.

Sevojno je nastup u finalu izborilo pobjedom protiv Struge 90:80.

Turnir je odigran na terenu Osnovne škole Kekec u Sutomoru, a pravo nastupa imali su dječaci rođeni 2006. i 2007. godine.

Organizator turnira, koji je odigran u susret Danu državnosti, bilo je Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR), u saradnji sa KK Sutomore, a pod pokroviteljstvom Opštine Bar.

“Organizacija turnira, pored proslave i obilježavanja praznika, predstavlja jedan od načina na koji se borimo da djeca uz zdrave stilove života i sport budu zdrava i aktivna, a ne misle na pušenje i ostale bolesti zavisnosti”, piše u saopštenju CDPR-a.

Navodi se da košarkaški turnir predstavlja samo jednu od njihovih stalnih aktivnosti u borbi protiv pušenja, kao jednog od glavnih uzroka nastanka kancera.

“Uz odličnu organizaciju, prikazana je izvanredna košarka sa neizvjesnim završnicama susreta u kojima su mladi košarkaši KK Sutomore izašli na kraju kao pobjednici turnira. CDPR je kao i uvijek do sada velikim peharom nagradilo pobjednika turnira, dok je drugoplasirana ekipa dobila prigodan poklon”, piše u saopštenju.

Najbolju petorku turnira činili su Andrija Ivanović, Jovan Milović, Milovan Dujović, Matija Đorović i Jagoš Rajović.

