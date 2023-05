Košarkaši slavili protiv Lumsemburga

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je danas Luksemburg 76:72, na otvaranju Igara malih zemalja Evrope (IMZE) na Malti.

Crnogorski košarkaši na polovini meča imao je prednost od 20 poena (50:30), ali su u nastavku dozvolili rivali da se vrati u meč i 35 sekundi prije kraja zaostatak svede na četiri poena.

Luksemburg nije mogao do potpunog preokreta, pa je selekcija Gorana Boškovića upisala prve bodove.

Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Filip Anđušić sa 19, Pavle Đurišić je dodao 12, dok je Balša Živanović meč završio sa deset poena.

“Pobijedili smo ekipu koja igra kvalifikacije za velika takmičenja, a mi smo zajedno tek sedmicu. Čestitam momcima, bili su borbeni, a zaista je bilo teško očekivati da odigraju 40 minuta bez oscilacija”, rekao je trener Bošković.

Crna Gora sjutra od 19 sati igra protiv Malte.

