Kolašin za vikend domaćin basket turnura

Podgorica, (MINA) – Kolašin će u petak i subotu biti domaćin basket turnira 3×3, na kojem će učestvovati 12 ekipa podijeljenih u četiri grupe, najavili su organizatori takmičenja.

Navodi se da će turnir biti odigran na Ski centru Kolašin 1600, koji je četvrta stanica 3×3 Montenegro karavana.

Saopšteno je da dvodnevni program donosi i novi turnir za djevojke.

U petak centralni događaj biće muški turnir, u kojem će se ekipe boriti za nagradni fond od 1.000 EUR.

Prva dva turnira, u Zeti i Pljevljima, pripala su barskoj ekipi Dži-junit /G-unit/, dok je na trećem u Baru, na regionalnom takmičenju, slavio Kodio iz Podgorice.

Član ekipe NLO, koja je u Pljevljima igrala polufinale, Marko Petrić kazao je da se raduje nastavku 3×3 karavana u Kolašinu.

“Konkurencija će sigurno biti jaka, međutim kod nas vlada veoma pozitivna atmosfera i forma je u usponu, tako da se nadam da ćemo uz dobru igru i borbenost uspjeti da ponovimo dobar rezultat u Pljevljima, a to je polufinale”, rekao je Petrić.

Program u petak startuje u podne.

Turnir u ženskoj konkurenciji na programu je u subotu, kada će se nadmetati i najmlađi basketaši.

