Podgorica, (MINA) – Ko će biti pobjednik u važnim utakmicama ABA lige više ne odlučuju igrači i njihov kvalitet i igra, nego drugi koji bi, prije svega, trebali da budu u funkciji kvaliteta košarke i regularanosti lige, saopšteno je iz Košarkaškog kluba Budućnost Voli.

Podgorički tim je, u pismu članovoma Skupštine ABA lige, naveo da se obistinilo ono na šta je KK Budućnost već dugo upozorava.

Navodi se da takvim ponašanjem ABA liga doživljava najteže trenutke.

“Sigurni smo da većina od 12 klubova koji su vlasnici ABA lige i ostali koji igraju to takmičenje imaju interes da liga bude regularna i da za njeno osvajanje i pozicije na tabeli treba da budu mjerodavani i odlučujući klubovi, a ne ostali učesnici, sudijska organizacija, sudije”, piše u pismu KK Budućnost Voli.

Navodi se da Nastalu tešku situaciju, koja u potpunosti obesmišljava dalje postojanje ABA lige, moraju rješavati sami klubovi.

“Jasno je da probleme ne mogu riješiti i popraviti oni koji su prouzrokovali ovako tešku situaciju”, stoji u pismu upućenom članovima Skupštine.

Iz podgoričkog kluba juče su se, nakon utakmice sa Partizanom, obratili javnosti da je sada sve jasno.

