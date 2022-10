KK Budućnost Voli: Kaba se dobro osjeća i nalazi su u redu

Podgorica, (MINA) – Košarkaš Budućnost Volija Alfa Kaba, koji je tokom dana osjetio slabost i nesvjesticu, dobro se osjeća i prvi nalazi su u redu, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Mediji su objavili da je Kaba pao u nesvijest dok je čekao na šalteru u banci i da je primljen u Urgentni centar.

“Kaba se dobro osjeća, a i prvi nalazi su u redu. Naš medicinski tim će se pobrinuti da se u što kraćem roku obave detaljne medicinske pretrage”, saopšteno je iz Košarkaškog kluba Budućnost Voli.

