Kipruto ponovo najbrži u Podgorici, slavila i Vrajić

Podgorica, (MINA) – Kenijac Stenli Kipruto pobjednik je maratona koji je danas održan u okviru međunarodne sportsko-turističke manifestacije Podgorica Milenium ran.

Kipruto, koji je i prošle godine bio najbrži, trijumfovao je ispred Rumuna Silvija Stoike i Ivana Bubnova iz Rusije.

Hrvatica Marija Vrajić je u ženskoj konkurenciji slavila ispred Inge Zoliomi iz Mađarske i Biljane Kiradjijeve iz Srbije.

Na distanci polumaratona (21.097m) najbolji rezultat ostvario je Levente Semerei iz Mađarske.

Drugi je bio Ukrajinac Bogdan Semjonovič, dok je treće mjesto zauzeo Đuro Borbelj iz Srbije.

U konkurenciji dama trijumfovala je Natalija Semjonovič iz Ukrajine, ispred Andrijane Pop-Arsove iz Sjeverne Makedonije) i crnogorske atletičarske Dijane Stanišić.

Na deset kilometara pobijedio je Aldin Ćatović iz Srbije, ispred Mateja Vašerheljija iz Mađarske i Leonida Vandevskog iz Sjeverne Makedonije.

U istoj disciplini, u ženskoj konkurenciji, slavila je Gresa Bakrači sa Kosova, koja je iza sebe ostavila Mejru Mehmedović iz Srbije i Nevenu Jovanović iz Srbije.

Trka zadovoljstva na pet kilometara protekla je u znaku Kadira Ziljkića iz Srbije, drugoplasirani je bio Matija Bulajić iz Crne Gore, a treći Oleg Sazonov (Crna Gora).

U konkurenciji dama Sajma Murić je ostavila konkurenciju ispred sebe.

Druga je bila Lenka Nikolić (Srbija), a treća Mara Panot (Njemačka).

Uvod u takmičarski dio programa bila je trka vatrogasaca u kojoj je slavio Alen Emšija, ispred Matije Šćekića i Stefana Rovčanina.

Glavni grad je danas svjedočio trećem izdanju Podgorica Milenium ranu, manifestaciji koja je okupila oko 2.500 učesnika svih generacija sa praktično svih kontinenata.

U organizaciji Glavnog grada i Multisport akademije Majer održano je sedam trka.

Vršilac dužnosti sekretara za sport, Miloš Antić, kazao je da je Glavni grad je svjedočio manifestaciji koja je okupila oko 2.500 učesnika svih generacija sa praktično svih kontinenata.

Prema njegovim riječima, dvodnevni program na Milenijumu oduševio je sve i poslao u svijet najljepšu sliku iz Podgorice.

“Utisci su fenomenalni, učesnici manifestacije su puni pozitivnih kritika na račun organizacije Podgorica Milenium rana. Sa ovom pričom nastavljamo i naredne godine, vidimo se opet u novembru”, rekao je Antić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS