Kažić jedini kandidat za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Član Upravnog odbora Odbojkaškog saveza Nikola Kažić jedini je kandidat za predsjednika Odbojkaškog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Izborna Skupština biće održana 29. juna u Podgorici.

Dosadašnji predsjednik Cvetko Pajković, iako je shodno Statutu imao pravo, ranije je odlučio da se neće ponovo kandidovati i dao je podršku Kažiću.

“Shodno Javnom pozivu za prijavu kandidata za predsjednika OSCG, objavljenom 13. juna 2024. godine, sa rokom prijave do 20. juna 2024. godine, Kažića je predložilo 12 odbojkaških klubova – Budva, Budućnost Volley, Herceg Novi, Galeb, Jedinstvo, Albatros, Morača, Gimnazijalac, Lovćen, Net, Gorštak i Ivangrad 2011”, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Kažić je, shodno proceduri i u predviđenom roku, lično dostavio izjavu o prihvatanju kandidature za predsjednika OSCG.

“Imajući u vidu da na adresu OSCG u predviđenom roku nijesu stigle druge prijave, Nikola Kažić biće jedini kandidat za ovu funkciju u narednom četvorogodišnjem mandatu”, rekao je Kažić.

On je bivši odbojkaš Budućnosti, Studentskog Centra, Mornara i Studentija iz Tirane, rođen je 03.03.1987. godine u Podgorici.

Bio je član i kadetske reprezentacije Srbije i Crne Gore, juniorske, univerzitetske i seniorske reprezentacija Crne Gore, a nakon završetka karijere bio je statističar i trener.

Od 2021. godine je direktor reprezentativnih selekcija Odbojkaškog saveza Crne Gore, a od 2022. godine član Upravnog odbora OSCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS