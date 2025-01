Kata tim srebrni na turniru Serije A u Tbilisiju

Podgorica, (MINA) – Kata tim Bara i crnogorske karate reprezentacije osvojio je srebrnu medalju na

turniru Serije A u Tbilisiju.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević na putu do finala eliminisao je predstavnike Engleske, Francuske i Njemačke.

U borbi za zlato crnogorski kataši izgubili su od reprezentacije Turske.

To je triju Bara treće odličje sa turnira Serije A, nakon zlata u Salcburgu i bronze u Atini.

“To je treći uzastopni turnir Serije A na kojem smo osvojili odčičje. Pokazali smo kontinuitet u radu i ostvarivanju dobrih rezultata. Kao trener zadovoljan sam nastupom. Nastavljamo dalje sa radom za ključna takmičenja koja nas očekuju ove godine”, rekao je trener Bara Almir Cecunjanin agenciji MINA.

On je kazao da je kata tim imao dobrih mečeva u Tbilisiju i da je u finalu kata izvedena jako dobro.

“Malo smo se u bunkaiju ispromašivali i to je najvjerovatnije odlučilo da sudije pobjedu dodjele turskom sastavu”, rekao je Cecunjanin.

On se zahvalio Opštini Bar na podršci, navodeći da bez njihove pomoći barski karatisti ne bi mogli da nastupe u Tbilisiju.

Od ostalih crnogorskih karatista, Balša Vojinović iz Iskre i Nemanja Jovović iz Bara, zaustavbljeni su u drugom kolu.

Turnir je zbog lakše povrede propustio Nikola Milić.

