Karatistima Omladinca Trofej Iskre

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinci osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu na internacionalnom karate turniru Trofej Iskre u Danilovgradu.

Podgorički karatisti nastup su završili sa 14 zlatnih, osam srebrnih i tri bronzane medalje.

Uspješan nastup upotpunila je Una Raković, koja je proglašena za najbolju takmičarku turnira.

Zlatne medalje od članova Omladinca osvojili su Filip Ilinčić (2012, preko 50), Filip Stanišić (2014, do 35), Veselin Škatarić (2012, do 45 i 2011 do 47), Staša Radinović (2015, do 30), Sofija Jovanović (2012, preko 44), Ahmed Zoronjić (2010, do 50), Petra Marković (2011, do 45).

Kao prvoplasirani završili su i Mina Boričić (2010, do 49), kadet Katarina Velkovski (do 47), Filip Šaković (2014, do 27), juniorka Helena Backovic (do 53), kadetkinja Una Raković (do 54), Sofija Osmajić (2016, do 28) i Vuk Dragojević (2012, do 50 kilograma).

Srebrne su bile Ines Terzić (2011, preko 50), kadetkinja Jelena Miladinović (do 47), Teodora Nenezić (2016, do 28), Nađa Šćepanovic (2011, do 35), Luka Gačević (2012, do 40), kadet Jusuf Saljiu (do 57), juniorka Nađa Boričić (do 66) i Vuk Perazić (2015, do 25).

Sa bronzanim odličjima morali su se zadovoljiti Petar Radinović (2014, do 30), Borislav Šćepanović (2013, do 30) i kadetkinja Itana Raonić (preko 61).

Kao drugoplasirani nastup u Danilovgradu završili su pljevaljski Potoci sa 12 zlatnih, dvije srebrne i osam bronzanih odličja.

Organizator turnira, Karate klub Iskra, osvojio je po 11 zlatnih i srebrnih i 12 bronzanih odličja, ali ostvareni rezultati nijesu bodovani za konačan plasman.

Pobjedničko postolje kompletirao je kolašinski Gorštak sa devet zlatnih, šest srebrnih i osam bronzanih.

Takmičari nikšićkog Šampiona nastup su završili sa po šest zlatnih i bronzanih i dvije srebrne medalje, dok je Akademija TN osvojila četiri zlatne, šest srebrnih i devet bronzanih odličja.

Među deset najboljih su još Zeta (4z, 5s i 2b), Tuzla (4z,1s, 2b), Ulcinj (3z, 5s, 5b), Kosovo Polje (3z, 0s, 4b), Kondor i Onogošt (2z, 4s, 9b).

Turnir u Danilovgradu okupio je 726 takmičara iz 44 kluba i pet država.

