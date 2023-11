Karatistima Budućnosti sedam medalja u Dojranu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti sa sedam medalja završili su nastup na internacionalnom turniru Dojran open.

Osvojene su po dvije zlatne i srebrne i tri bronzane medalje.

Zlatne medalje osvojili su Dragutin Stojanović u katama (2014) i Lazar Lazović u borbama (preko 52, 2011. godište), dok je Nina Krulj bila srebrna u katama u konkurenciji djevojčica do deset (2013) i 11 godina (2012).

Bronzanim odličjem okitili su se kataš Dražen Šutović u konkrenciji kadeta i dječaka rođenih 2010. godine i Đurđa Todorović u borbama (do 54, 2011).

Turnir je okupio karatiste iz Sjeverne Makedonije, Srbije, Bugarske, Rumunije, Grčke, Kosova i Crne Gore.

