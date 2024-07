Karatistima Budućnosti 17 medalja u Mostaru

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti na internacionalnom karate turniru Mostar kup osvojili su 17 medalja – šest zlatnih, sedam srebrnih i četiri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su u katama Nina Krulj (do 11 i do 12 godina), Olga Vukotić (do sedam) i Ljubica Kostić (8/9 godina), a u borbama Strahinja Mujović (deset godina, preko 45 kilograma) i seniorka Danica Radovanović (do 50).

Srebrni su bili kataši Strahinja Mujović (10) i Olga Vukotić (8/9), a u borbama Seman Belkovski (8/9, do 34 kilograma), Nikola Nikač (10, preko 45), Sofija Vukotić (8/9, do 36), Nikolina Kostić (8/9, preko 36) i juniorka Jovana Velimirović (do 53).

Bronzane medalje osvojili su kataši Strahinja Mujović (do 11), Anđa Koprivica (do 13) i kadet Dražen Šutović.

Šutović ima i bronzu u borbama, u kategoriji do 57 kilograma.

Turnir u Mostaru okupio je 395 takmičara iz 43 kluba i pet država regiona.

