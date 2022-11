Karatistima Bara Gran pri Montenegra

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bara osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu internacionalnog karate turnira Gran pri Montenegro u Igalu.

Barski karatisti nastup su završili sa po 15 zlatnih i bronzanih i 14 srebrnih medalja.

Ulcinj je kao drugoplasirani osvojio 14 zlatnih, šest srebrnih i devet bronzanih odličja.

Karatisti Hercegovca iz Bileće nastup su završili na trećem mjestu sa 11 zlatnih i po 16 srebrnih i bronzanih medalja.

Budućnost je osvojila četvrto mjesto sa devet zlatnih, sedam srebrnih i četiri bronzane, dok je peti bio nikšićki Fokus sa sedam zlatnih, četiri srebrne i tri bronzane medalje.

Među deset najboljih su još Zagrebački karate savez (7 z, 2s, 3b), Gorštak (7z, 1s, 1b), Šampion Nikšić (6z, 8s, 1b), Zeta (5z, 2s, 7b) i Master Bugojno (4z, 5s, 6b).

Tradicionalni turnir okupio je 683 takmičara, iz 49 klubova i šest država.

