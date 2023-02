Karatisti Iskre na Svjetskoj ligi mladih

Podgorica, (MINA) – Ujedinjenji Arapski Emirati i grad Fulairah od petka do nedjelje biće domaćini Svjetske lige mladih /World Youth League/, takmičenja koje će okupiti najbolje mlade takmičare iz cijelog svijeta.

Najavljeno je učešće više od 1.150 karatista iz 67 država svijeta.

Crnu Goru će predstavljati takmičari Iskre u katama kadeti Katarina Vlahović i Saša Petrić, a u borbama kadeti Branko Lazović (do 52), Nikša Zejak (do 70) i Anes Arifaj (do 70) i junior Balša Vojinović (do 55).

Pored ekipe iz Danilovgrada, na tatami će i junior Budve, kataš Lazar Sekulić.

Prvi na tatami sjutra juniori, dok se nastup kadeta očekuje u subotu.

Trener Vuk Žarić kazao je da je Svjetska liga mladih novi veliki izazov za takmičare Iskre.

“Očekuje nas, nakon Evropskog prvenstva na kojem su takmičari Iskre zabilježili značajne nastupe i bili u igri za medalju do samog kraja, još jedno značajno takmičenje – Svjetska liga mladih. Odlična prilika da dodatno sagledamo naše mogućnosti na svjetskom nivou”, rekao je Žarić u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

On je naglasio da su svi takmičari Iskre konkurentni za medalju.

“Svi imaju dovoljno znanja i iskustva da budu kadri da se okite nekim od odličja. Nadamo se da će im se ukazati šansa koju će prepoznati i nadamo se, iskoristiti”, rekao je Žarić.

