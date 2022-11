Kapisoda: Crna Gora ponosna na svoje djevojke

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da se raduje i bude ponosna što ima takve djevojke, kazao je predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda.

On je, na proslavi osvajanja bronzanog odličja na Evropskom prvenstvu za rukometašice, poručio da nemaju rezervnu državu, grb, himnu i zastavu.

“Pjevaćemo himnu da cijela Evropa čuje. Neka je vječna Crna Gora”, rekao je Kapisoda.

On je, obraćajući se navijačima u Bemaks areni, kazao “kako je lijepo igrati za svoju državu da vam je znati”.

Kapitenka Jovanka Radičević, koja je u meču za treće mjesto posljednji put nastupila u crnogorskom dresu, kazala je da živi svoje najljepše sportske dane.

“Hvala vam što ste sve ove godine bili uz nas i vjerovali kada mnogi nisu. Hvala vam što smo zajedno pokazali kolika je ljubav prema Crnoj Gori”, rekla je Radičević.

Srednji bek Milena Raičević poručila je da Crna Gora treba da je ponosna jer za nju ima ko da se bori.

“I borićemo se dok postojimo jer je volimo, najviše na svijetu”, rekla je Raičević.

Selektorka Bojana Popović kakala je da su navijači bili sjajni i da je ponosna na njih koliko i na igračice.

Gradonačelnik Ivan Vuković zahvalio je rukometašicama i stručnom štabu na ostvarenom uspjehu, navodeći da su ostvarili sportsko čudo i Crnu Goru učinili ponosnom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS