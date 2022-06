Kamp perspektivnih sportista Podgorice na Kopaoniku

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni ljetnji kamp perspektivnih sportista Podgorice, na kojem će učestvovati 90 talenatovanih dječaka i djevojčica, biće održan od 19. do 26. juna na Kopaoniku, saopšteno je iz Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada.

Navodi se da će na kampu učestvovati dječaci i djevojčice koji treniraju košarku, fudbal, odbojku, rukomet i atletiku.

“To je još jedan pokazatelj brige Glavnog grada o najmlađim sportistima. Stvaramo im uslove da se bave sportom, da se druže i stiču nova iskustva. Sigurni smo da će se za mnoge od njih u perspektivi čuti i da će se na lijep način sjećati ovog kampa”, saopšteno je iz Sekretarijata za kulturu i sport.

Navodi se da je Sekretarijat za sve učesnike obezbijedio smještaj na bazi punog pansiona, stručna lica i terene neophodne za sprovođenje trenažnog procesa.

“Sekretarijat za kulturu i sport odredio je kriterijume za izbor perspektivnih sportista u odabranim sportskim disciplinama, kao i stručnog kadra koji sprovodi trenažni proces, što je realizovano u saradnji sa nacionalnim savezima i klubovima sa teritorije Glavnog grada. Sve sa ciljem da se na jednom mjestu okupi što veći broj talentovanih sportista i da im se uz kvalitetan rad u sjajnim uslovima na Kopaoniku ojača podloga za dalje napredovanje”, stoji u saopštenju organizatora.

Podgorička ekspedicija n Kopaonik kreće sjutra ujutru u sedam sati i 30 minuta.

