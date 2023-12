Kadrić bronzani na Evropskom prvenstvu u brzopoteznom šahu

Podgorica, (MINA) – Čelna tabla crnogorske reprezentacije, velemajstor Denis Kadrić, osvojio je treće mjesto na Evropskom prvenstvu u brzopoteznom šahu u Zagrebu.

Kadrić je u 13 kola ostvario devet pobjeda, tri remija i pretrpio jedini poraz u osmom kolu od legendarnog Etiena Bakroa i sa ukupno 10,5 poena došao do bronzane medalje.

“Veliki uspjeh Kadrića, koji je na najljepši način zaokružio jednu od najuspješnijih godina u istoriji crnogorskog šaha u kojoj je Šahovski savez Crne Gore organizovao dva evropska šampionata! Nadamo se da će ovaj rezultat biti najava novih uspjeha našeg šaha”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Prvo mjesto sa 11,5 poena osvojio je David Navara iz Češke, a drugo mjesto pripalo je legendarnom Vasiliju Ivančuku.

Na brzopoteznom prvenstvu nastupilo je 559 igrača iz 40 država od kojih 48 velemajstora.

Nagradu je osvojio i velemajstor Nikita Petrov koji od ove godine nastupa za crnogorsku reprezentaciju.

Petrov je sa 9,5 poena zauzeo 17. mjesto.

Dan ranije okončano je i prvenstvo u ubrzanom šahu, a Kadrić je zauzeo 19, a Petrov 24. mjesto.

Na šampionatu nastupali su i velemajstori Luka Drašković i Nebojša Nikčević i Fide majstor Nebojša Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS