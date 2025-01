Kadetkinje u finalu turnira u Kraljevu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija igraće u finalu međunarodnog turnira Sedam kruna u Kraljevu.

Generacija koju sa klupe predvode Miloš Perović i Bobana Krstović prvog dana turnira ostvarila je dvije pobjede – protiv rumunske ekipe Mihau Viteazu (44:14) i Metalca iz Kraljeva (40:20).

Crnogorsku selekciju do pobjede protiv rumunskog tima vodila je Jovana Tešović sa šest golova, dok su po pet postigle Andrea Jovanović, Maša Ulićević i Anđela Vujović.

U duelu protiv Metalca, koji je trostruki šampion Srbije u tom uzrastu, istakle su se Vujović, Tešović i Anđelina Orbović sa po pet puta zatresle mrežu rivala.

Turnir u Kraljevu i Mediteransko prvenstvo u februaru uvertira su za najveći izazov u ovoj godini – učešće na Evropskom prvenstvu za igračice do 17 godina koje će u avgustu biti održano u Podgorici.

