Kadetkinje osvojile turnir u Kraljevu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore pobjednik je međunarodnog turnira Sedam kruna u Kraljevu, koji je uvertira za Mediteransko prvenstveno koje će narednog mjeseca biti odigrano u Podgorici.

Generacija koju sa klupe predvode Miloš Perović i Bobana Krstović u finalu savladala je Crvenu zvezdu 20:17 i sa tri pobjede došla do trofeja.

Crna Gora je u subotu, prvog dana turnira, ostvarila dvije pobjede – protiv rumunske ekipe Mihau Viteazu (44:14) i Metalca iz Kraljeva (40:20).

U finalu protiv Crvene zvezde, Nejla Hodžić je bila najefikasnija sa šest golova, dok je Anđelija Orbović četiri puta zatresla mrežu protivnika.

Maša Ulićević je postigla tri, po dva Ivana Savić, Jovana Tešović i Mia Ulićević, a u strijelce upisala se i Andrea Dragnić.

Turnir u Kraljevu i Mediteransko prvenstvo u februaru uvertira su za najveći izazov u ovoj godini – učešće na Evropskom prvenstvu za igračice do 17 godina koje će u avgustu biti održano u Podgorici.

