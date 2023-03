Kadeti remizirali sa Velsom

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Njuportu sa Velsom neriješeno 2:2, u utakmici trećeg kola turnira elitne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Tim remijem, drugim na turniru, crnogorski fudbaleri ostali su bez plasmana na Evropsko prvenstvo.

Remizirali su i sa Islandom (0:0), a jedini poraz doživjeli su od Škotske 2:1.

Crnogorski fudbaleri vodili su 2:0 protiv Velsa na poluvremenu i taj rezultat ih je vodio na veliko takmičenje.

Vođstvo crnogorskoj selekciji donio je Vasilije Adžić u drugom minutu sudijske nadoknade.

Isti igrač minut kasnije povisio je na 2:0.

Domaćin turnira smanjio je u 53. minutu na 2:1 golom Ivana Morgana.

Bod i prvo mjesto u grupi selekciji Velsa donio je Dilan Lolor u 86. minutu.

Plasman na šampionat kao jedna od sedam najboljih drugoplasiranih selekcija izborila je Škotska, koja je u posljednjem kolu igrala sa Islandom 0:0.

Crna Gora je završila posljednja u grupi sa dva boda iz tri meča.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS