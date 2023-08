Kadeti protiv Slovenije na početku EP u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore duelom protiv Slovenije sjutra će započeti nastup na Evropskom prvenstvu u Skoplju za igrače do 16 godina.

Izabranici Petra Jovanovića žele da se izbore za opstanak u elitnom rangu evropske košarke i to je prvi cilj na ovom šampionatu.

Selektor je odlučio da Crnu Goru predstavljaju Vuk Ivelja, Đorđe Đukanović, Vladimir Komnenović, Rade Todorović, Danilo Nikezić, Vuk Šćepanović, Dušan Stanković, Gojko Radulović, Balša Globarević, Miloš Veković, Lazar Smolović i Ilija Škuletić.

“Poslije mjesec ipo priprema stigli smo na prvenstvo, gdje nam je prvenstveni cilj opstanak u A diviziji s obzirom na to da su sve ekipe vrlo kvalitetne”, rekao je Jovanović.

On je istakao da je crnogorska ekipa najmlađa na prvenstvu, jer u sastavu ima četiri igrača koji su 2008. godište i mogu da igraju i sljedeće godine, dok ostale selekcije imaju jednog ili dva košarkaša tog uzrasta.

“To je velika stvar u ovom uzrastu jer i mjeseci igraju ulogu, a ne godina”, dodao je Jovanović.

Kako je kazao, u pripremnom periodu su imali manje mečeva nego što je želio, ali nijesu mogli da realizuju sve planirano.

Jovanović je rekao da su odigrali samo tri kontrolna duela i to dva protiv Hrvatske i jedan protiv Srbije prije nekoliko dana u Nišu.

“To su bile provjere u kojima smo pokušali da pružimo svim igračima šansu i da probamo neke taktičke varijante, pošto evidentno imamo problem sa visokim igračima. Generalno u mlađim kategorijama kuburimo sa visokim igračima, a uz to su neki povrijeđeni”, naveo je Jovanović.

On je naglasio da je Petar Ostojić, koji je bio na spisku, odlučio da igra za reprezentaciju Srbije.

Utakmica sa Slovenijom počeće u 13 sati i 30 minuta.

Rivali Crne Gore u grupi su i selekcije Italije i Turske.

