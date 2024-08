Kadeti poraženi od Islanda

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je od Islanda (25:22) i zauzela posljednje mjesto u grupi preliminarne runde Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina u Podgorici.

Izabranici trenera Filipa Popovića, iako su pružili najbolje izdanje u dosadašnja tri meča na prvenstvu, nijesu uspjeli da izbjegnu poraz.

Crna Gora u grupnoj fazi osvojila je samo bod protiv Farskih Ostrva, a prije Islanda, izgubila je i od Italije, pa će takmičenje nastaviti u borbi od 17. do 24. mjesta, odnosno za opstanak u elitnom rangu evropskog rukometa.

Početak meča pripao je crnogorskoj reprezentaciji koja je u 14. minutu vodila 6:4.

Island je preokrenuo do 20. minuta, a na velikom odmoru vodio 13:11.

Posljednje izjednačenje viđeno je u 36. minutu (14:14), ali je Island nakon toga postigao četiri vezana gola za vođstvo 18:14.

Crnogorska reprezentacija nije se predavala, smanjila je zaostatak na samo gol, koliko je bilo i dva minuta prije kraja (21:22), ali nije bilo imala snage da napravi preokret.

Petar Radoičić i Dražen Peruničić bili su najefikasniji sa po šest golova, dok je Bogdan Miljenović bio sjajan na golu sa 11 odbrana.

Nedjelja je na šampionatu slobodan dan, a takmičenje će biti nastavljeno u ponedjeljak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS