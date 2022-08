Kadeti poraženi i od Španije

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Španije 74:66, u utakmici drugog kola D grupe Evropskog prvenstva u Skoplju.

To je drugi poraz crnogorskih kadeta na šampionatu, nakon što su juče na startu izgubili od Sjeverne Makedonije 69:62.

Izabranici Radovana Krivokapića u većem dijelu meča bili su u vođstvu, koje je u drugoj četvrtini iznosilo i 17 poena (33:16, 38:21).

Španija, koja je vodila samo na početku, u posljednjoj četvrtini uspjela je da nakon dužeg vremena ponovo dođe do vođstva, koje je do kraja uspjela i da uveća.

Junak španskog trijumfa bio je Mario Saint Superi sa 28 poena.

Najbolji u crnogorskoj selekciji bio je David Mirković sa 20, dok je Marko Radunović dodao 14 koševa.

Crna Gora će u trečem kolu, sjutra u 14 sati i 15 minuta, igrati sa Grčkom.

