Kadeti Podgorice prvaci Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice osvojili su titulu prvaka Crne Gore u konkurenciji kadeta.

Podgoričkim košarkašima nedavno je pripala i titula u konkurenciji juniora.

Do trofeja došli su danas pobjedom u finalnom meču protiv Budućnost Volija 88:78.

Najefiaksniji u pobjedničkom timu bio je Denil Krnić sa 24, Jan Bulajić ubacio je 20, a poen manje dodao Globarević.

Kod Budućnosti najbolji je bio Brajović sa 22 poena i deset skokova.

U meču za treće mjesto Mornar je savlada Junior 95:79.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS