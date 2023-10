Kadeti neriješeno sa Rumunijom

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacije Crne Gore igrala je danas u Tivtu, u prijateljkom meču, sa Rumunijom neriješeno 2:2.

Rumunija je povela u 24. minutu pogotkom Mihaja Tome.

Samo četiri minuta kasnije, Justin Dojkaru iskoristio je pas Troja Tomse i donio svom timu dva gola viška.

U 40. minutu Todor Miljanić je asistirao Matiji Nikčeviću, koji je zaobišao golmana i rutinski ga savladao.

Konačan rezultat postavio je Lazar Savović, nakon što je u 48. minutu dobro šutirao poslije kombinacije sa Nikolom Balevićem.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da je crnogorska selekcija odigrala pravu takmičarsku utakmicu protiv ekipe koja je u rangu najkvalitetnijih evropskih reprezentacija.

“Za tu utakmicu smo imali i nekoliko novih igrača, probali da igramo na drugačiji način nego do sada i to je uslovilo neki grč u početku utakmice. Sporo smo se krećali u određenim momentima igre i napravili nekoliko individualnih grešaka iz kojih smo kažnjeni za golove”, rekao je Kavaja.

On je kazao da je zadovoljan kako je reprezentacija odreagovala poslije golova i da je pored dva data imala još nekoliko dobrih prilika.

“Imamo još posla, ali se nadam da, ako iskoristimo svoje kvalitete, da možemo igrati na većem nivou”, kazao je Kavaja.

Novi duel istih rivala na programu je 17. oktobra u Tivtu.

