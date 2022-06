Kadekinje počele pripreme za SP u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za Svjetsko prvenstvo za igračice do 18 godina, koje će od 30. jula do 10. avgusta biti odigrano u Skoplju, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Generaciju igračica rođenih 2004. godine predvodi trener Maja Savić, a na njenom spisku je 19 djevojaka koje konkurišu za mjesto u timu koji će predstavljati Crnu Goru na smotri 32 najbolje selekcije planete.

Na spisku su Andrea Škerović, Marija Marsenić, Aleksandra Bazović, Maša Kuzmanović, Lana Pavićević, Ivana Vujadinović, Mia Ražnatović, Nina Ramusović, Nikolina Marković, Nađa Micevski, Kristina Arsenijević, Jelena Vukčević, Maja Ceklić, Katarina Šutović, Nikoleta Radmanović, Tamara Radonjić, Ema Kolić, Andrea Brajović i Maša Mitrović.

Crna Gora će igrati u grupi A protiv Švedske, Alžira i Islanda, a plasman u glavnu rundu izboriće dvije prvoplasirane selekcije.

Na Svjetskom prvenstvu nastupiće 20 nacionalnih timova iz Evrope, pet iz Azije, četiri iz Afrike i tri iz Južne i Centralne Amerike.

