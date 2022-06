Juniorke počele sa pripremama

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore, nakon odrađenih ljekarskih pregleda, okupila se danas u hotelu Voko i počela pripreme za treću rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina.

Turnir treće runde kvalifikacija biće odigran od 1. do 3. jula u dvorani Verde kompleks, u organizaciji Odbojkaškog saveza.

Na turniru će, osim crnogorske, učestvovati i reprezentacije Francuske, Finske i Austrije.

U J grupi nadmetaće se domaćin turnira Estonija, kao i selekcije Slovačke, Holandije i Španije.

Plasman na EP izboriće pobjednici obje kvalifikacione grupe.

Selektor Zlatko Ćaćić na pripreme pozvao je 15 odbojkašica. Na spisku su:

tehničari – Andrea Krgović (Jedinstvo), Staša Krivokapić (Galeb Liko Soho Group) i Viktoria Đukić (Akademija);

primači servisa – korektori – Natalija Vlaović (Galeb Liko Soho Group), Lara Jovović (Morača),

Anja Popović (Akademija), Sanja Rudan (Morača), Majda Čakar (Rudar), Kristina Božović (Akademija) i Vanja Matunović (Mediteran);

srednji blokeri – Maša Dragojević (Galeb Liko Soho Group), Mia Ražnatović (Luka Bar) i Aleksandra Davidović (Akademija);

libera – Gordana Madžgalj (Jedinstvo) i Ksenija Krunić (Akademija);

Crna Gora će u prvom kolu, 1. jula, igrati sa Austrijom (20h), u drugom sastaće se sa Finskom, a u trećem rival će joj biti Francuska.

Evropsko prvenstvo 2022. za juniorke biće odigrano od 27. avgusta do 4. septembra u Skoplju.

Selektoru Zlatku Ćaćiću u radu će pomagati pomoćni treneri Ivica Šćekić i Marko Joksimović.

“Zvanično startujemo sa pripremama za posljednji turnir kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Protivnici će biti selekcije Finske, Austrije i Francuske, to su sve kvalitetne ekipe. Potrudićemo se da se u ovih narednih sedam dana spremimo što bolje možemo i da od 1. jula napadamo plasman na Evropsko prvenstvo”, kazao je selektor Ćaćić.

